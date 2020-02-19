PALAGONIA, UNA CASA ABBANDONATA TRASFORMATA IN LABORATORIO DELLA DROGA: UN ARRESTO

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 52enne Carmelo MALGIOGLIO del posto, poiché rite...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 52enne Carmelo MALGIOGLIO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione di reati inerenti gli stupefacenti, hanno proceduto a perquisire un immobile riconducibile al 52enne in apparente stato di abbandono, ubicato in via Dell’Acqua, dove sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 5 grammi di cocaina, in forma liquida; 4 flaconi di metadone; 1 bilancino elettronico di precisione; nonché del materiale utile al taglio ed al confezionamento della droga.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.