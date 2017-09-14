PAL’ART DI ACIREALE PER DUE SETTIMANE CAPITALE DEI MOTORI

Inizia da oggi la “trasformazione” del Pal’Art Hotel di Acireale che da palazzo della musica si trasforma per due settimane in tempio dei motori. I tecnici sono già al lavoro per montare le strutture...

Inizia da oggi la “trasformazione” del Pal’Art Hotel di Acireale che da palazzo della musica si trasforma per due settimane in tempio dei motori. I tecnici sono già al lavoro per montare le strutture di supporto alla prima edizione del Motor Village, un evento esclusivo che reinventa il tradizionale salone dell’auto e dei motori, ospitato ad Acireale dal 22 al 24 settembre e dal 29 settembre all’1 ottobre. Per due week end le aree esterne ed interne del Pal’Art Hotel di Acireale saranno prese d’assalto da tantissimi appassionati, curiosi, amanti dei motori e del divertimento e ospiteranno esposizioni, attrazioni, spettacoli, prove di guida sicura, consulenza stradale, food & beverage e tanto altro.

Il Motor Village, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, sarà aperto al pubblico il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Oltre all’esposizione di auto, moto e stand tematici, per tutta la durata dell’evento si alterneranno spettacoli e attrazioni. Nei sei giorni dedicati al mondo dei motori e del divertimento sono previste dimostrazioni di freestyle, una pista di minimoto, una vasta area dedicata al modellismo, esibizioni di danza country e di danza di coppia e di gruppo, dimostrazioni e lezioni prova di diverse discipline, come allenamento funzionale e difesa personale. Oltre ad una area dedicata alla vendita e all’esposizione dei motori e relativi accessori, il Motor Village darà spazio anche ad un’area di “food&beverage”, con numerose proposte culinarie, dalla tradizionale tavola calda siciliana ad una meat area per gli amanti della carne, proposte originali di dolci e salato, con l’aggiunta di sapori orientali dati dalla presenza di un’area sushi. Da contorno al food, le aree beverage con bevande e birre artigianali.

Uno degli obiettivi del Motor Village è quello di creare un villaggio per le famiglie dove anche i più piccoli possano trascorrere ore di puro divertimento, per questo all’interno sarà dedicata un’area di Baby parking, dove i genitori potranno lasciare i bimbi a divertirsi con giochi ed attività. Agli adolescenti, e non solo, è dedicata l’area games, area fornita di consolle, videogames e giochi di carte. Tra gli appuntamenti più importanti quelli in programma il 23 ed il 30 settembre (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) con la sicurezza stradale, rivolti al biennio dei Licei di Acireale, Giarre, Catania e Paternò. Gli incontri vedranno la presenza dei rappresentanti del Consorzio C.S.A. - Centro servizi per le autoscuole, dello Studio di consulenza stradale D’Amanti e dello stuntman Angelthedevil. A seguire gli studenti avranno la possibilità di visitare il villaggio e di poter prenotare una prova di “guida sicura” da effettuare nel pomeriggio del sabato o nella giornata di domenica, con la presenza di un genitore.

All’interno dell’evento saranno anche realizzati due contest: “Miss motor village” e “Accendi il tuo talento”. La Miss vincitrice, oltre al titolo, si aggiudicherà la possibilità di rappresentare l’Italia in una finale mondiale in Turchia nel concorso “Miss 7 Continents”. “Accendi il tuo talento” è un contest rivolto a rock-band emergenti, che hanno voglia di far sentire la loro musica e mettersi in gioco. Nei due week-end del Motor Village saranno ospitati anche diversi raduni di moto e auto. Per gli appassionati che provengono dalle Città più lontane sono state previste convenzioni con numerose strutture alberghiere del comprensorio acese.

Al Motor Village si potrà accedere presentando il coupon scaricato dalla pagina ufficiale Facebook (www.facebook.com/motorvillageacireale) dopo aver messo il “like” o mostrando il volantino dell’evento, già in distribuzione in migliaia di copie in tutta la Sicilia. Info: 0957167186; iscrizioni ai contest: 3474168536.