PALAZZO ALESSI ILLUMINATO DALLO SPIRITO NATALIZIO: I GIOVANI DEL CCR ADDOBBANO L'ALBERO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Questa mattina, presso Palazzo Alessi, il presidente del consiglio comunale di Paternò, Marco Tripoli, insieme all'Assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Virgillito, ha presenziato all'addobbo dell'albero di Natale a cura dei candidati Sindaci al Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).

Il momento di festa è stato arricchito dalla visita al Palazzo e alla Sala Consiliare, dove i giovani candidati si sono presentati, creando un'atmosfera di condivisione e collaborazione tra tutti i partecipanti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai dirigenti, ai professori e alle famiglie dei ragazzi, che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa.

In questo spirito di comunità e solidarietà, il Presidente Tripoli augura a tutti un sereno Natale, sperando che l'iniziativa dei giovani candidati al CCR possa ispirare momenti di gioia e collaborazione in tutta la città di Paternò.