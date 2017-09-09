È scomparso stanotte da Palazzolo Acreide, così come raccontato dalla stessa famiglia, il 21enne Arnaldo Musso Iudica, che ha fatto perdere completamente le sue tracce.Il fratello spiega: "Abbiamo rit...

È scomparso stanotte da Palazzolo Acreide, così come raccontato dalla stessa famiglia, il 21enne Arnaldo Musso Iudica, che ha fatto perdere completamente le sue tracce.

Il fratello spiega: "Abbiamo ritrovato la macchina con un biglietto che recitava: ‘Starò bene. Grazie’". Si pensa ad un allontanamento volontario.

E' stato visto l'ultima volta, stamattina, in autobus diretto a Catania, intorno alle 10 e 15, non sappiamo cosa sia successo dopo, scrive il fratello Alessandro sui social

Arnaldo è alto 1,70 circa, corporatura esile, 55 kg di peso, indossa una maglietta smanicata NERA, pantaloni MILITARI, stivali anfibi MILITARI luccicanti.

Recapito telefonico: Alessandro Musso Iudica 389 5145253

PALAZZOLO ACREIDE: SCOMPARSO RAGAZZO, OGGI "SEGNALATO" A CATANIA, LA FAMIGLIA: “AIUTATECI A RITROVARLO”

Aveva detto che sarebbe andato a mare di notte con un amico, lo faceva spesso, non ci siamo preoccupati. Si è allontanato con la macchina, l'ha parcheggiata ed è salito con qualcuno. Abbiamo ritrovato la macchina con un biglietto che recitava: "Starò bene. Grazie". Pensiamo che sia un allontanamento volontario. Non ce lo saremmo mai aspettati. Non vedo bene chi scrive questi messaggi su Facebook, ma ora so che quando sei disperato sei pronto a tutto e pronto ad usare qualsiasi mezzo a disposizione.

SE AVETE INFORMAZIONI, PER FAVORE CONTATTATEMI. Il tempo è la chiave di tutto in queste situazioni. E' un ragazzo chiuso, timido e schivo ma con grande senso dell'ironia.

Una persona intelligente, schietta e speciale. NON VOGLIO PERDERE MIO FRATELLO!. VI PREGO DI CONDIVIDETE QUESTA FOTO, A VOI NON COSTA NULLA MA A NOI RENDETE UN GRANDE AIUTO. MOSTRIAMO COSA SIGNIFICA ESSERE UMANI. GRAZIE INFINITE.

SIETE STATI NUMEROSI E MERAVIGLIOSI. VI RINGRAZIO TUTTI PER L'AIUTO.

Recapito telefonico: Alessandro Musso Iudica 389 5145253