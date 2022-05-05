PALERMO, 38ENNE ALL’OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA TROVATA MORTA SUL PAVIMENTO DELLA SUA CASA, IL BIMBO MUORE DOPO CESAREO D'EMERGENZA

Una donna di 38 anni all’ottavo mese di gravidanza è stata trovata a casa dal marito morta sul pavimento della sua abitazione in Antonio Vian a Palermo. Il coniuge ha lanciato l’allarme.I sanitari del...

I sanitari del 118 arrivati con il medico rianimatore hanno fatto di tutto per salvarla. Ma non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita ed è stato trasportato al Buccheri La Ferla dove con un parto cesareo d’urgenza è stato fatto nascere il bambino.

Anche il bimbo, purtroppo, è morto dopo essere nato con un parto cesareo di emergenza.

Indagano i carabinieri.