PALERMO, 48ENNE MUORE SCHIACCIATO DENTRO UN AUTOCOMPATTATORE

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 48 anni, Mohamed Boujdouni, è morto ieri dopo essere finito dentro un autocompattatore. L’operaio di origini marocchine stava lavorando quando è...

A cura di Redazione 04 maggio 2023 08:07

