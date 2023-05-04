PALERMO, 48ENNE MUORE SCHIACCIATO DENTRO UN AUTOCOMPATTATORE
Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 48 anni, Mohamed Boujdouni, è morto ieri dopo essere finito dentro un autocompattatore.
L’operaio di origini marocchine stava lavorando quando è finito dentro il mezzo per la raccolta dei rifiuti, è morto schiacciato dalla barra del mezzo. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma è deceduto. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia piazza Verdi.
Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale.
Il 48enne lavorava per la ditta Eurotech che si trova in via Ingham a Palermo e stava riparando un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo.