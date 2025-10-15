PALERMO. Abusava di una bimba di 6 anni: i parenti lo scoprono, lo picchiano e lo fanno arrestare

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Partinico, in provincia di Palermo, con l’accusa di presunti abusi sessuali su una bambina di 6 anni. A scoprire i presunti fatti sarebbero stati alcuni parenti...

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Partinico, in provincia di Palermo, con l’accusa di presunti abusi sessuali su una bambina di 6 anni. A scoprire i presunti fatti sarebbero stati alcuni parenti della piccola.

Nei giorni scorsi, la polizia era già intervenuta in merito a un episodio in cui alcuni familiari della bambina avrebbero picchiato l’uomo. Successivamente, le indagini condotte dal commissariato locale hanno permesso di raccogliere testimonianze e prove a carico dell’indagato.

Il procedimento, coordinato dalla Procura di Palermo, ha portato all’emissione del provvedimento di arresto da parte del Gip del tribunale di Palermo. L’uomo è ora indagato per abusi sessuali su minore.

Le autorità proseguono nelle indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità ulteriori.