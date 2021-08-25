PALERMO: AL RISTORANTE CON TAMPONE E GREEN PASS FALSI, DENUNCIATI

La Polizia di Stato ha denunciato tre giovani perchè sorpresi con green pass e certificato di tampone negativo falso o alterato. E’ accaduto a Palermo, nei locali della movida.Tre giovani hanno esibit...

La Polizia di Stato ha denunciato tre giovani perchè sorpresi con green pass e certificato di tampone negativo falso o alterato. E’ accaduto a Palermo, nei locali della movida.

Tre giovani hanno esibito un green pass alterato per entrare in un ristorante. Dei tre, due sono stati sanzionati e deferiti per mancanza di Green Pass, mentre una terza persona di 18 anni per falsa attestazione della propria identità.

Alla Polizia che stava effettuando il controllo nel ristorante due dei tre giovani insieme al tavolo hanno esibito certificazione di avvenuto tampone, mentre il terzo ha riferito di non avere con sé un documento di riconoscimento, ma ha esibito un tampone.

Tuttavia, la successiva verifica della Polizia ha fatto emergere che i tamponi delle persone di 29 e 21 anni erano alterati, mentre la persona di 18 anni aveva fornito false generalità.

Alla fine i tre hanno ammesso di avere alterato la certificazione verde.