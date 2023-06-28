PALERMO: ANZIANA LI RIMPROVERA, DUE 12ENNI LE ROMPONO IL FEMORE

Ha rimproverato due ragazzini di 12 anni che stavano danneggiando alcuni cartelli stradali. In tutta risposta i due minorenni l’hanno fatta cadere a terra, procurandole la frattura del femore. Vittima...

Vittima dell’aggressione, avvenuta ieri in via Roma a Palermo, è una settantenne.

La donna era in compagnia della figlia quando ha notato i due ragazzini che stavano tentando di danneggiare un segnale stradale.

La 70enne li ha redarguiti, suscitando la reazione violenta dei due minorenni.

La donna è stata soccorsa da personale del 118 e portata all’ospedale Villa Sofia dove i medici le hanno diagnosticato la frattura del femore. Domani sarà trasferita in una clinica per essere sottoposta a un intervento chirurgico.