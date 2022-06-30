PALERMO. ASCENSORE PRECIPITA DAL QUINTO PIANO: TRE FERITI GRAVI

Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo.All’interno, secondo quanto si apprende, c’erano tre persone che sarebbero rima...

All’interno, secondo quanto si apprende, c’erano tre persone che sarebbero rimaste ferite gravemente. Si tratterebbe di due operai, che stavano eseguendo dei lavori di manutenzione, e di una donna. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale del 118.

I tre feriti sono stati portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla con fratture gravi. La polizia e i vigili del fuoco stanno effettuando i rilievi per capire le cause dell'incidente.