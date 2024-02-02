PALERMO. ASSALTO A DITTA CATANESE, COMMANDO DISARMA GUARDIA GIURATA E RUBA L'ATTREZZATURA IN UN CANTIERE

In cinque, armati, assaltano magazzino della ditta catanese Di Bella costruzioni a Palermo in via Tommaso Natale dopo avere immobilizzato un agente di sorveglianza, imbavagliato, legato e sottratto pi...

In cinque, armati, assaltano magazzino della ditta catanese Di Bella costruzioni a Palermo in via Tommaso Natale dopo avere immobilizzato un agente di sorveglianza, imbavagliato, legato e sottratto pistola, rubando mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza .

“Si tratta di una squadra specializzata, dichiara il titolare della ditta, adesso si dovranno interrompere le attività lavorative in quanto e' stato rubato tutto il cavo necessario al lavoro e i mezzi d opera.

I lavori riguardano due lotti per l efficientamento energetico della pubblica Illuminazione della città di Palermo in fase di ultimazione per un valore di oltre dieci milioni di euro. Siamo nel Far West.

Dopo oltre 10 denunce di furto sui cavi di pubblica illuminazione per oltre 100 mila euro ora passano ai magazzini. Necessita che lo Stato intervenga ci sentiamo abbandonati.

Il mio personale ha paura ad andare in cantiere e siamo con la vigilanza armata”. Sul posto Polizia e Carabinieri.