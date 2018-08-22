95047

PALERMO: AUTO FINISCE SU BARCA ORMEGGIATA

Un'auto è finita su un'imbarcazione nel porticciolo di San Nicola l'Arena, in provincia di Palermo. La vettura, forse lasciata in folle dal guidatore, ha percorso alcune decine di metri finendo tra la banchina e un natante. Sono intervenuti i vigili del f

A cura di Redazione Redazione
22 agosto 2018 16:09
PALERMO: AUTO FINISCE SU BARCA ORMEGGIATA -
Oltre 95047
Condividi

Un'auto è finita su un'imbarcazione nel porticciolo di San Nicola l'Arena, in provincia di Palermo. La vettura, forse lasciata in folle dal guidatore, ha percorso alcune decine di metri finendo tra la banchina e un natante. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047