PALERMO: Auto vola giù da Monte Pellegrino, muoiono due ragazzi

Una Mercedes Classe A è precipitata dalla strada che si inerpica sul Montepellegrino, il promontorio che domina Palermo, finendo all'interno di una villa.

A bordo due giovani, un uomo e una donna di 28 anni, che sono morti in seguito all'impatto. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre per liberare il corpo della ragazza è stata necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i Rangers, gestori della riserva.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi di rito e accertare le cause dell'incidente.