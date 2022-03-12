PALERMO: AVREBBE PROMESSO TANGENTE ALL'ASSESSORE, ARRESTATA MUSICISTA

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Marianna Musotto, 36 anni, musicista palermitana, indagata per istigaz...

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di Marianna Musotto, 36 anni, musicista palermitana, indagata per istigazione alla corruzione.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della procura.

Musotto è accusata di avere promesso una tangente da 50mila euro per un evento musicale. Sarebbe stata la somma offerta da un intermediario all'assessore regionale siciliano al Turismo Manlio Messina che, però, non solo ha rifiutato ma ha denunciato tutto e incastrato presunti mandanti e l'intermediaria.

I fatti risalgono all'aprile del 2021 quando un'intermediaria contattò il capo segreteria particolare di Manlio Messina, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Raoul Russo, proponendo un progetto per un evento importante, che prevedeva una sponsorizzazione della Regione per 500mila euro.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che nei mesi scorsi hanno effettuato alcune perquisizioni e sequestrato telefonini e computer.

L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis.