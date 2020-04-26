PALERMO: BIMBA DI 5 MESI POSITIVA AL COVID-19 RICOVERATA ALL’OSPEDALE

É risultata positiva al terzo tampone per il Coronavirus una bimba di 5 mesi ricoverata all’ospedale dei Bambini Di Cristina a Palermo: i primi due erano risultati negativi. La piccola è in buone cond...

É risultata positiva al terzo tampone per il Coronavirus una bimba di 5 mesi ricoverata all’ospedale dei Bambini Di Cristina a Palermo: i primi due erano risultati negativi. La piccola è in buone condizioni, ma adesso anche il padre della bambina, i medici e gli infermieri dovranno essere sottoposti a tampone.

Da una prima ricostruzione (secondo quanto riferito dalla direzione dell’Arnas Civico) sarebbe stata ricoverata già il 13 aprile, risultando però negativa a un primo tampone e venendo trasferita in un altro reparto. Solo dopo 10 giorni di ricovero, al terzo tampone, la piccola è risultata positiva, con una bassa carica virale.

Si tratta della quinta piccola paziente contagiata dal Coronavirus presa in cura dal presidio ospedaliero di via dei Benedettini. Disposta la sanificazione di tre reparti: Pronto soccorso, Pediatria e Radiologia.