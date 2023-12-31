95047

PALERMO, BIMBA DI 7 ANNI CON LA FEBBRE ALTA MUORE SUBITO DOPO L’ARRIVO IN OSPEDALE

Tragedia a Palermo ieri , dove una bimba di 7 anni è morta all'ospedale Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione pare avesse dal giorno precedente la febbre alta: sarebbe arrivata in pronto...

31 dicembre 2023 09:31
Tragedia a Palermo ieri , dove una bimba di 7 anni è morta all’ospedale Buccheri La Ferla.

Secondo una prima ricostruzione pare avesse dal giorno precedente la febbre alta: sarebbe arrivata in pronto soccorso già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla.

Le condizioni della bambina si sarebbero rapidamente aggravate, al punto da spingere i genitori a portarla in auto da Casteldaccia all'ospedale di via Messina Marine.

Nel nosocomio, però, per la bimba non c'è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere.

Sarà adesso l’autopsia a chiarire le cause del decesso, la cui origine resta al momento un mistero.

