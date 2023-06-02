PALERMO, CALABRESE FERMATO DALLA FINANZA: 47 CHILI DI HASHISH NASCOSTI NEL TELAIO DEL CAMION

E’ stato fermato dalla guardia di finanza a Palermo, Antonio Guastella, 36 anni, di Locri (Rc). Nel mezzo che stava conducendo i finanzieri hanno trovato e sequestrato 47 chili di hashish. Nel corso d...

Nel corso dei controlli una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria, grazie al fiuto del cane antidroga Anouk, rimuovendo i longheroni dell’autocarro, hanno trovato 45 involucri del peso di un chilo l’uno, avvolti da nastro d’imballaggio e con la scritta “Limone 2021” e altri due involucri.

In tutto trasportava 47 chili di hashish. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500.000 euro. Il 36enne è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

Il provvedimento cautelare è stato convalidato e il giudice ha poi disposto i domiciliari.