PALERMO, CANE LEGATO AL BALCONE E CON LA MUSERUOLA, INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti ieri in via Archirafi, a Palermo, per soccorrere un cane pastore belga Malinois che per tutta la mattina e fino al pomeriggio era stato legato al balcone e con la museruola.

A chiedere il soccorso della agenti diversi volontari che hanno inviato richieste di interventi al Comune.

A sollecitare l'intervento degli agenti è stato l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli che è intervenuto nella zona.

I poliziotti della municipale hanno verificato la situazione e prenderanno provvedimenti nei confronti del proprietario. Non sarebbe la prima volta che il cane viene attaccato al balcone per ore.