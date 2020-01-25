PALERMO: COLPITO DA CAVALLA DURANTE PARTO, LUI MUORE GRAVE IL FIGLIO

Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una cavalla durante il parto, mentre il figlio che aveva cercato di soccorrerlo è in gravi condizioni. E' successo la scorsa notte nella zona di Bellolampo...

La vittima è Calogero Settegrana, di 79 anni. Stava assistendo al parto del suo animale quando è stato colpito alla testa da un calcio. Per lui non c'è stato nulla da fare. In aiuto del padre sono arrivati i figli Alfredo, di 45 anni, e Felice, di 52; anche quest'ultimo è stato colpito e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Villa Sofia.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco hanno recuperato la cavalla insieme ai veterinari dell'Asp mentre i sanitari del 118 hanno constatato la morte dell'uomo e trasportato il figlio in ospedale.

