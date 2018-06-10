PALERMO: Compra un gelato e ci trova un dito

Compra un cono gelato in un bar di Palermo e dentro ci trova un dito mozzato. La storia, pubblicata sul Giornale di Sicilia, è accaduta a un palermitano che ha immediatamente avvertito i carabinieri.

I militari hanno interrogato proprietari e dipendenti del locale e hanno scoperto che uno degli impiegati si era tranciato di netto una falange mentre lavorava. Solo che nessuno si era preoccupato di cercare il pezzo di dito saltato. Tra l'altro la vittima dell'incidente sul lavoro sarebbe in nero. L'infortunio, avvenuto nel laboratorio pasticceria, non era stato segnalato proprio perché il dipendente è irregolare. La falange mozzata sarebbe finita nel pozzetto dei gelati e lasciata lì, fino alla macabra scoperta del cliente.

(ANSA)