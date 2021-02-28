PALERMO: DONNA DISABILE , TROVA LE AUTO PARCHEGGIATE DAVANTI ALLA PROPRIA CASA, DANNEGGIA 30 VETTURE

Stanca di trovare sempre auto parcheggiate davanti alla propria abitazione, che le impediscono o rendono difficoltoso l'ingresso, una disabile ha preso gli attrezzi che aveva in casa (pinze, chiodi, m...

Stanca di trovare sempre auto parcheggiate davanti alla propria abitazione, che le impediscono o rendono difficoltoso l'ingresso, una disabile ha preso gli attrezzi che aveva in casa (pinze, chiodi, martelli) e ha danneggiato circa trenta vetture. E' successo ieri sera in tarda serata a Palermo, in via Ottavio D'Aragona, nei pressi di via Roma.

La donna ha inferto martellate contro le macchine e ha versato acido muriatico sulle carrozzerie. Sono intervenuti gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La donna, in escandescenze, è stata sedata in ambulanza e poi portata in ospedale.

(ANSA).