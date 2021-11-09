PALERMO: DONNA MUORE IN OSPEDALE, FAMILIARI DEVASTANO PRONTO SOCCORSO

Una sessantenne ieri è sera è arrivata in codice rosso per un infarto in ospedale.I medici del pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna è morta.Non...

Una sessantenne ieri è sera è arrivata in codice rosso per un infarto in ospedale.

I medici del pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna è morta.

Non appena i sanitari hanno comunicato la notizia del decesso, i familiari della donna hanno danneggiato il pronto soccorso.

"Abbiamo assistito a scene da far west - raccontano i medici e gli infermieri - Hanno distrutto tutto quello che trovavano, provocando danni per migliaia di euro".

Per mettere fine alla devastazione sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno bloccato i familiari e li hanno identificati e denunciati.