PALERMO: DONNA MUORE IN OSPEDALE, FAMILIARI DEVASTANO PRONTO SOCCORSO
Una sessantenne ieri è sera è arrivata in codice rosso per un infarto in ospedale.I medici del pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna è morta.Non...
Una sessantenne ieri è sera è arrivata in codice rosso per un infarto in ospedale.
I medici del pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna è morta.
Non appena i sanitari hanno comunicato la notizia del decesso, i familiari della donna hanno danneggiato il pronto soccorso.
"Abbiamo assistito a scene da far west - raccontano i medici e gli infermieri - Hanno distrutto tutto quello che trovavano, provocando danni per migliaia di euro".
Per mettere fine alla devastazione sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno bloccato i familiari e li hanno identificati e denunciati.