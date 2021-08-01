PALERMO: DONNA POSITIVA SCAPPA DALL’OSPEDALE DOPO AVER PARTORITO

Una donna di Palermo, positiva al Covid è scappata ieri grazie all’aiuto del marito, dall’ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverata, nel reparto di Ostetricia Covid, dopo avere partorit...

Una donna di Palermo, positiva al Covid è scappata ieri grazie all’aiuto del marito, dall’ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverata, nel reparto di Ostetricia Covid, dopo avere partorito.

Il marito è riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti, che stava di guardia in un’area riservata ai malati Covid ed inibita al pubblico.

Dalle prime testimonianze, emerge che il marito era senza mascherina e la moglie aveva dichiarato al personale sanitario di essere una No Vax.

Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna è fuggita lasciando il neonato in ospedale.

Sono in corso indagini per rintracciare la donna.