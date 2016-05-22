PALERMO: Drone per foto ferisce sposo al volto

Doveva essere uno dei giorni più belli e importanti della sua vita ed invece i festeggiamenti appena iniziati sono terminati in ospedale. Brutta disavventura per uno sposino palermitano V.P., 37 anni,...

Doveva essere uno dei giorni più belli e importanti della sua vita ed invece i festeggiamenti appena iniziati sono terminati in ospedale. Brutta disavventura per uno sposino palermitano V.P., 37 anni, che dopo avere pronunciato il fatidico sì, è andato al mare per le foto di rito. Durante le pose per l'album ricordi un drone utilizzato dal fotografo per immortalare la coppia con scatti spettacolari dall'alto ha colpito il marito ferendolo al volto. Lo sposo è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Prima al pronto soccorso poi nel reparto di chirurgia plastica. "I medici immediatamente si sono prodigati per curare e lenire il dolore del giovane - spiega il direttore Sanitario Giorgio Trizzino - Hanno medicato le lesioni al viso evitando, con opportune tecniche, i punti di sutura per non avere cicatrici".

(ANSA)