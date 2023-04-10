PALERMO. DUE BAMBINI FERITI IN UN INCIDENTE, I PARENTI PESTANO L'AUTOMOBILISTA

Sono ricoverati in ospedale due bimbi di 8 mesi e due anni rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto ieri a Palermo in via Patti, nei pressi del quartiere dello Zen.I medici tengono sotto os...

Sono ricoverati in ospedale due bimbi di 8 mesi e due anni rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto ieri a Palermo in via Patti, nei pressi del quartiere dello Zen.

I medici tengono sotto osservazione i piccoli che non sarebbero in pericolo di vita.

I sanitari, oltre ai due bimbi feriti, hanno soccorso anche un automobilista coinvolto nello scontro. L'uomo ritenuto responsabile dell'incidente è stato picchiato dai parenti dei bambini che si sono scagliati anche contro i sanitari del 118 e l'ambulanza che è stata pesantemente danneggiata.

Diverse pattuglie della Polizia sono intervenute in massa sia sul luogo dell'incidente che in ospedale per sedare gli animi di amici e parenti che si sono riversati nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Villa Sofia. L'uomo pestato è stato invece trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia. Le sue condizioni sono serie, anche se non è in pericolo di vita.

Sul pestaggio sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori anche del danneggiamento dell'ambulanza del 118.