PALERMO: È MORTA LA BAMBINA DI 11 ANNI POSITIVA AL COVID RICOVERATA
A cura di Redazione
27 luglio 2021 18:47
È morta la bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo a causa di complicazioni legate all'infezione da Coronavirus.
La notizia è riportata dal sito Insanitas.
La piccola è deceduta intorno alle 13. La piccola era risultata positiva alla variante Delta. Da alcuni giorni era stata intubata a causa dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, la bambina era affetta da una malattia rara diagnosticata alla nascita.