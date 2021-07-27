PALERMO: È MORTA LA BAMBINA DI 11 ANNI POSITIVA AL COVID RICOVERATA

È morta la bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo a causa di complicazioni legate all'infezione da Coronavirus.La notizia è riportata dal sito Insanitas.La piccola è decedut...

A cura di Redazione 27 luglio 2021 18:47

