PALERMO, "ECCO GLI AMANTI DELLA MIA EX MOGLIE": I VOLANTINI CON TANTO DI FOTOGRAFIE TAPPEZZANO UNA STRADA

05 febbraio 2023 17:09
PALERMO, "ECCO GLI AMANTI DELLA MIA EX MOGLIE": I VOLANTINI CON TANTO DI FOTOGRAFIE TAPPEZZANO UNA STRADA
Un volantino con la scritta “Gli amanti della mia ex moglie” è stato fotografato su un furgone nella zona di via Sammartino, a Palermo. E non sarebbe l’unico.

“Gli amanti della mia ex”, quartiere tappezzato di volantini: ci sono anche personaggi “famosi”
Secondo quanto riportato dai giornali locali, l’intera città sarebbe stata tappezzata di manifesti e cartelloni con le foto di una donna e le immagini di 15 uomini, presunti amanti. Nel poster sarebbero presenti anche due ex calciatori del Palermo e un politico.

Il cartello oltre che in strada, da dove sarebbe stato immediatamente rimosso, ha iniziato a girare vorticosamente su Whatsapp nella giornata di ieri, come dimostra la scritta “inoltrato molte volte” che compare quando un contenuto è oggetto di numerose condivisioni.

Il manifesto sembrerebbe chiaramente firmato da un marito abbandonato, visto che è anche lui immortalato nel tabellone della gogna pubblica, per fare un torto alla ex moglie. Un gesto che ha fatto molto discutere in città per la divulgazione di informazioni private.

