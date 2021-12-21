PALERMO: FALSE VACCINAZIONI ALL'HUB , 3 FERMI. TRA QUESTI UN INFERMIERA CHE SI FACEVA PAGARE PER FINGERE DI VACCINARE

PALERMO: FALSE VACCINAZIONI ALL'HUB DI PALERMO, 3 FERMI. TRA QUESTI UN INFERMIERA CHE SI FACEVA PAGARE PER FINGERE DI VACCINARE https://www.95047.it/palermo-false-vaccinazioni-allhub-di-palermo-3-fermi-tra-questi-un-infermiera-che-si-faceva-pagare-per-fi

Indagine della Polizia di Stato su falsi vaccini ai no vax a Palermo.

Gli agenti della Digos di Palermo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato.

I fermati sono Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un'infermiera che lavora all'ospedale Civico e faceva finta di inoculare i vaccini nell'hub della Fiera del Mediterraneo.

L’infermiera che lavorava nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo avrebbe incassato 100 euro per ogni finto vaccino anti covid. Tra i falsi vaccinati, oltre al leader dei No vax Filippo Accetta e all’amico Giuseppe Tomasino, anche due parenti di quest'ultimo.

Gli agenti della Digos sono risaliti ai tre grazie a intercettazioni telefoniche ed ambientali e riprese video nel centro di vaccinazione, che hanno permesso di accertare che l’infermiera avrebbe effettuato altre otto false vaccinazioni, tra cui un'altra infermiera che operava presso la Fiera del Mediterraneo ed un poliziotto della questura di Palermo.

Sono stati infine sequestrati i dati informatici inseriti presso la "Piattaforma nazionale digitai green certificate" del Ministero della Salute - con conseguente sospensione e blocco della loro operatività dei Green Pass di tutti i soggetti che hanno effettuato i falsi vaccini.