PALERMO. FEDERICA, MORTA A 27 ANNI DOPO IL PARTO: INDAGATI 7 TRA MEDICI E SANITARI

Sono sette tra medici, anestesisti e sanitari gli iscritti nel registro degli indagati per la morte della giovane monrealese Federica Tarallo, 27 anni, deceduta per complicazioni dopo il parto.

I familiari, assistiti dagli avvocati Piero Capizzi e Corrado Sinatra, hanno presentato una denuncia ai carabinieri subito dopo il decesso.

L'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Palermo è un atto dovuto per consentire alle persone coinvolte di nominare propri consulenti che partecipino all’autopsia sulla salma della giovane.

L'ipotesi di reato formulata dai pubblici ministeri, Clio Di Guardo e Ludovica D’Alessio, è di omicidio colposo.

Tra gli indagati compaiono i sanitari in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia dove è giunta la paziente.

L’autopsia è prevista per martedì prossimo e vi prenderanno parte i quattro periti nominati della Procura, quelli degli indagati e dei familiari. In seguito, il corpo della giovane potrà essere restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale.