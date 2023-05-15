PALERMO: FESTA NOZZE DI ABUSIVA AI QUATTRO CANTI

Hanno occupato con un banchetto i Quattro Canti, storico quadrilatero nel centro di Palermo per una festa di matrimonio, tra lo stupore di passanti e commercianti.Un abuso per l'assessore comunale, Ma...

Hanno occupato con un banchetto i Quattro Canti, storico quadrilatero nel centro di Palermo per una festa di matrimonio, tra lo stupore di passanti e commercianti.

Un abuso per l'assessore comunale, Maurizio Carta, che ha allertato gli agenti della polizia municipale.

"La polizia appena avuta la segnalazione della vergognosa occupazione del suolo pubblico è intervenuta e ha identificato gli incivili che hanno vergognosamente utilizzato in maniera indecente e senza alcuna autorizzazione piazza Vigliena - dice l'assessore - applicando tutte le sanzioni per occupazione di suolo pubblico e infrazioni al codice della strada.

La pattuglia non è riuscita a intervenire prima poiché erano tutte impegnate nell'assistenza alla sicurezza di manifestazioni sportive a Mondello.

Da oggi sarà intensificato il servizio di videosorveglianza dei siti più sensibili. Ringrazio la comandante Margherita Amato e il commissario Benny Cassarà per il rapido intervento nonostante la tardiva segnalazione".

(ANSA).