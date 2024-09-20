PALERMO, FOLLA E COMMOZIONE IN CATTEDRALE PER L'ULTIMO SALUTO A TOTÒ SCHILLACI: OMELIA TOCCANTE, "HAI SEGNATO IL PASSAGGIO ALLA VITA ETERNA"

Cattedrale di Palermo piena di gente e di amore, per Totò Schillaci, in occasione dei suoi funerali che inizieranno a breve.Ieri e l'altro ieri la camera ardente è stata visitata da migliaia di parent...

Cattedrale di Palermo piena di gente e di amore, per Totò Schillaci, in occasione dei suoi funerali che inizieranno a breve.

Ieri e l'altro ieri la camera ardente è stata visitata da migliaia di parenti, amici e soprattutto tifosi.

"Sinora, caro Totò avevi giocato soltanto il primo tempo della tua vita, breve, quasi da tempi supplementari, di 59 anni.

E se è vero che non hai segnato il gol della vittoria su questa terra per liberarti dalla malattia, nel secondo tempo, che è durato un istante, quello della morte, nel fischio finale, come deve essere per ogni credente, lì hai giocato la partita più bella della tua vita, hai fatto il passaggio più bello della tua vita, un passaggio non con giocatori altrettanto bravi come te, ma con il numero 1, Gesù, e hai realizzato il passaggio alla vita eterna".

È uno dei passaggi dell'omelia di monsignor Filippo Sarullo, parroco della cattedrale, che sta celebrando a Palermo i funerali di Totò Schillaci, scomparso mercoledì per un tumore al colon.

"Ti sei ritrovato davanti ad una porta - ha aggiunto - ma non come quella di un campo di calcio di serie A, ma ti sei trovato davanti una porta senza traversa, una porta senza pali, una porta senza rete, ti sei ritrovato davanti la Porta della misericordia, la porta dell'amore, la porta della bontà del Padre che, da vero arbitro giusto e inappellabile, ti ha convocato per la partita del cuore, per la partita che non avrà mai fine, che ti ha fatto entrare nella squadra più bella del mondo, che si chiama Paradiso".

Nelle prime file, in cattedrale, c'è il presidente della Figc Gabriele Gravina, l'ex presidente della Figc, Antonio Matarrese, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente del Palermo calcio Dario Mirri, che guida la delegazione della società con l'a.d. Gardini.

Ci sono alcuni calciatori del Palermo, Francesco Di Mariano, nipote di Schillaci, Matteo Brunori e Jacopo Segre insieme al direttore sportivo Morgan De Sanctis e al vice Giulio Migliaccio e a una rappresentanza delle giovanili.