PALERMO: FULMINE MANDA A FUOCO DEPOSITO LEGNO

PALERMO: FULMINE MANDA A FUOCO DEPOSITO LEGNO

04 agosto 2018

04 agosto 2018 18:01
Un incendio è divampato tra Palermo e Villabate in un deposito di pedane di legno e frutta.
Le fiamme sarebbero state causate da un fulmine che si è abbattuto su un albero. In quel momento nella zona c'era un temporale violento. Il rogo si è propagato alle pedane in legno e ai camion parcheggiati. Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Carabinieri e agenti di polizia hanno circondato la zona invasa dal fumo nero e intenso.

