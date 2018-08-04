PALERMO: FULMINE MANDA A FUOCO DEPOSITO LEGNO

Un incendio è divampato tra Palermo e Villabate in un deposito di pedane di legno e frutta.

Le fiamme sarebbero state causate da un fulmine che si è abbattuto su un albero. In quel momento nella zona c'era un temporale violento. Il rogo si è propagato alle pedane in legno e ai camion parcheggiati. Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Carabinieri e agenti di polizia hanno circondato la zona invasa dal fumo nero e intenso.