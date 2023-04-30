PALERMO, GIOVANE ACCOLTELLA POLIZIOTTO CHE L'AVEVA ARRESTATO ALCUNE SETTIMANE FA

Un cittadino ivoriano di 23 anni ha aspettato sotto casa un poliziotto che lo aveva arrestato alcune settimane fa e ha ferito con una coltellata l'agente e poi un passante che ha cercato di soccorrerl...

Un cittadino ivoriano di 23 anni ha aspettato sotto casa un poliziotto che lo aveva arrestato alcune settimane fa e ha ferito con una coltellata l'agente e poi un passante che ha cercato di soccorrerlo.

L'aggressione è avvenuta nel quartiere Kalsa di Palermo.

Dopo una breve fuga il giovane è stato circondato, disarmato e arrestato al Foro Italico. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e portati negli ospedali Civico e Buccheri La Ferla ma, nessuno dei due si trova in gravi condizioni. Il giovane ivoriano è accusato di tentato omicidio. Ad evitare il peggio per il poliziotto i suoi genitori che hanno notato il giovane armato e hanno urlato. (