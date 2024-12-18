PALERMO, GRIDA D'AIUTO IN STRADA: DONNA SENZA TETTO PARTORISCE IN UN CANTIERE
Ha partorito per strada nella zona di via Archirafi a Palermo.
Poi col bimbo ancora attaccato al cordone ombelicale ha trovato riparo in un cantiere.
A lanciare l'allarme è stato un residente che ha visto la donna, una senza fissa dimora, e il piccolo appena nato avvolti in una coperta.
La donna urlava e chiedeva aiuto. Gli agenti di polizia sono riusciti a soccorrerla.
I poliziotti del commissariato Oreto e delle volanti sono intervenuti nei pressi dell'incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi e hanno chiamato i sanitari del 118. Mamma e figlio sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni di salute sono buone.
La procura ha affidato temporaneamente il bimbo alle cure dei sanitari.