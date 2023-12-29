PALERMO. HA UCCISO UNA DONNA E FERITO TRE VICINI MA DOPO IL TSO TORNA A CASA

Accusato di omicidio preterintenzionale, per la morte di una donna di 80 anni, e di lesioni nei confronti di altre tre donne nel condominio dove abita a Campofelice di Roccella (Palermo), l'uomo, 45 a...

Accusato di omicidio preterintenzionale, per la morte di una donna di 80 anni, e di lesioni nei confronti di altre tre donne nel condominio dove abita a Campofelice di Roccella (Palermo), l'uomo, 45 anni, dopo aver subito il trattamento sanitario obbligatorio è tornato a casa.

Nei suoi confronti è in corso un'indagine per l'aggressione e la morte dell'anziana ma non vi sono misure cautelari.

L'uomo, che è in cura psichiatrica da vent'anni, il 13 dicembre scorso si è scagliato contro le donne e il padre sembra per beghe condominiali ma anche per la sua instabilità.

Una di loro, Franca Chiavetta, era caduta dalle scale ed era stata portata in ospedale dove poi è morta.

Il rientro dell'indagato con problemi psichici ha gettato nello sconforto e nella paura gli abitanti della zona dove abita che hanno anche avvertito il sindaco Giuseppe Di Maggio e le forze dell'ordine.