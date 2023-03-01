PALERMO. IN COMA PER 10 ANNI DOPO INCIDENTE STRADALE, MORTO GIOVANE

E' morto dopo dieci anni di coma.Era rimasto ferito in un incidente stradale Salvo Cavallaro, per gli amici "Budy", l'estate del 2013, dopo lo scontro avvenuto con un'auto parcheggiata in seconda fila...

Era rimasto ferito in un incidente stradale Salvo Cavallaro, per gli amici "Budy", l'estate del 2013, dopo lo scontro avvenuto con un'auto parcheggiata in seconda fila mentre stava percorrendo via Tasca Lanza a bordo di una Suzuki a Palermo.

Stava tornando nella sua casa di Monreale. Dopo quel giorno è iniziata la sua lotta contro la morte che si è fermata oggi. Il 28 febbraio Budy avrebbe compiuto 36 anni. Una delle sorelle si era iscritta e laureata nel corso di infermieristica per essere vicina al fratello.

Cavallaro era nato il 27 febbraio del 1987. Dopo gli studi come grafico professionale aveva iniziato a lavorare nell'impresa edile del padre.

"Adesso sei libero di volare", si legge in un post scritto sui social da Ornella, una delle due sorelle. "Mi ricordo ancora il tuo essere allegro e solare, sempre sorridente; che il tuo calore possa continuare a scaldare i cuori dei tuoi familiari e a vegliare sempre su di essi", scrive un'amica. "L'amore è indistruttibile e travalica ogni confine". E ancora: "Come dice tua sorella ora sei libero di volare…e continuare a sorridere ed ed essere tranquillo e sereno". (