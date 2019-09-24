PALERMO. INGERISCE HASHISH E COCAINA: BIMBO DI UN ANNO E MEZZO GRAVE IN OSPEDALE

Aveva mangiato della droga e si è sentito immediatamente molto male: è stato salvato in extremis un bambino di appena un anno e mezzo a Palermo.E' accaduto ieri, lo riferisce una nota dell'agenzia Ans...

E' accaduto ieri, lo riferisce una nota dell'agenzia Ansa.

Il bambino non appena ha accusato i primi malori è stato condotto d'urgenza, dai suoi stessi genitori, al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri di Palermo. I medici hanno riscontrato la gravità delle condizioni del bimbo e hanno disposto l'immediato trasferimento nel reparto rianimazione dell'ospedale dei Bambini di Palermo. Lì è stato scoperto che il bimbo aveva ingerito hashish e cocaina.

Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Il piccolo dopo 24 ore di terapia intensiva è migliorato ed è stato trasferito in pediatria. La polizia, che indaga sulla vicenda, ha segnalato la vicenda al Tribunale per i minorenni di Palermo. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, il padre avrebbe raccontato che il bimbo stava giocando fuori casa da solo quando avrebbe trovato lo stupefacente in strada e poi lo avrebbe ingerito.

Una versione che non convince gli inquirenti e che lascerebbe forti dubbi sul perché un bambino così piccolo sia stato lasciato senza controllo fuori di casa.

Gli investigatori hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione dei genitori del piccolo dove però non sarebbe stata trovata traccia di sostanze stupefacenti.