PALERMO: INVESTITA DUE VOLTE IN POCHI MINUTI,È CACCIA A PIRATA STRADA

E' stata investita due volte a distanza di pochi minuti.

Una ragazza di 20 anni, G.B., è stata ricoverata in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia a Palermo a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato davanti a Villa Bordonaro.

L'appello della famiglia: "Chi ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno". A lanciare l'allarme e chiedere l'intervento del 118 e dell'Infortunistica sono stati alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione degli agenti dell'Infortunistica la ragazza aveva partecipato, insieme ai suoi amici, a una serata nel locale che si trova davanti all'ingresso del Parco della Favorita.

Tra le 2.30 e le 3 sarebbe uscita e avrebbe attraversato la strada raggiungendo alcune persone ferme sul marciapiedi opposto alla villa. La ventenne è stata investita da una ragazza alla guida di una Citroen C3 ed è caduta per terra.

Un impatto molto violento che ha mandato in frantumi il parabrezza. Mentre si trovava sull'asfalto un'altra macchina l'ha travolta passandole di sopra.

Questa volta l'automobilista, non curandosi dell'accaduto, ha ingranato la marcia e ha proseguito la sua corsa facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. Adesso si sta cercando di risalire al secondo investitore grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. (ANSA).