PALERMO, LA COPPIA DI MAFIOSI FESTEGGIA LE NOZZE D'ARGENTO NELLA CHIESA CON LE SPOGLIE DI FALCONE

Il 15 aprile il boss mafioso Tommaso Lo Presti, scarcerato da poco dopo 12 anni di detenzione, ha festeggiato le nozze d'argento con la moglie Teresa Marino, anche lei condannata per mafia, nella Chie...

Il 15 aprile il boss mafioso Tommaso Lo Presti, scarcerato da poco dopo 12 anni di detenzione, ha festeggiato le nozze d'argento con la moglie Teresa Marino, anche lei condannata per mafia, nella Chiesa di San Domenico che accoglie il Pantheon degli illustri di Sicilia e che tra l'altro ospita le spoglie di Giovanni Falcone.

La notizia data nei giorni scorsi dal sito di notizie Palermotoday è stata rilanciata da Repubblica.

La coppia, che ha ruoli di vertice nella cosca mafiosa di Porta nuova a Palermo, poi ha festeggiato l'anniversario in una villa con due cantanti neomelodici.

Il rettore di San Domenico, padre Sergio Catalano dice che quando si è svolta la messa non sapeva chi fossero i due e di averlo appreso solo dal sito sul web a cose fatte. I due mafiosi, che hanno rinnovato la propria promessa d'amore, hanno anche lasciato un'offerta per la chiesa. Padre Catalano dice che "quei soldi saranno utilizzati per fare del bene a chi ne ha bisogno".