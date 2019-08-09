PALERMO, LASCIA TRE CANI NEL FURGONE E SE NE VA: DENUNCIATA

Tre cani di grossa taglia, sofferenti e disidratati, boccheggiavano all’interno di un furgone, posteggiato in via Amari a Palermo.A lasciarli dentro, per accompagnare il marito nella vicina stazione d...

Tre cani di grossa taglia, sofferenti e disidratati, boccheggiavano all’interno di un furgone, posteggiato in via Amari a Palermo.

A lasciarli dentro, per accompagnare il marito nella vicina stazione dei carabinieri, è stata una donna di 45 anni, che è stata rintracciata su segnalazione di alcuni passanti e denunciata dalla polizia municipale.

Un veterinario dell’Asl ha accertato il maltrattamento e disposto l’accompagnamento in clinica veterinaria dei tre cani.