PALERMO: LE DICONO CHE LA FIGLIA NEONATA È POSITIVA AL COVID, MADRE LA ABBANDONA IN OSPEDALE

L’incredibile storia arriva da Palermo, una storia di disumano abbandono. Protagonista una neonata, portata li dalla madre per consentire al personale di effettuare il tampone per il Covid19 sulla piccola. Ad un certo punto la donna viene fatta uscire dalla stanza, perchè in quella fase non sarebbe potuta restare li. Alla fine delle operazioni di routine, una infermiera esce dalla sala per chiedere alla donna di ritornare, ma della donna, nessuna traccia.

L’ospedale attraverso il suo personale, ha provato più volte a mettersi in contatto con la donna, ma ogni tentativo di stabilire una sorta comunicazione è risultato vano. Per non si sa bene quale motivo, la donna ha fatto perdere ogni traccia di se. Lasciando la povera piccola da sola presso la struttura ospedaliera del capoluogo siciliano. Nel frattempo sono partite le operazioni di ricerca della donna, che è tenuta a questo punto, nel momento in cui verrà trovata, a chiarire punto per punto tutta la triste situazione.

La polizia ha dunque acquisito le riprese filmate dalle telecamere agli ingressi dell’ospedale, ha poi requisito i documenti forniti all'accettazione dalla donna, ed inoltre ha avuto dei colloqui con alcune infermiere che nel corso di quella giornata hanno avuto contatti con la donna. La ricerca è partita e si spera di ottenere il prima possibile risultati soddisfacenti, anche e soprattutto per la piccola che al momento vive ricoverata in ospedale.

La neonata per fortuna sta bene, e non ha avuto alcuna complicazione dovuta al virus. Molti in quell'ospedale i piccoli ricoverati per Covid19, soltanto 4 tra questi hanno poi sviluppato delle lievi difficoltà fisiche.