PALERMO: LITIGA CON MARITO E TENTA UCCIDERE FIGLIO

Tragedia sfiorata a Palermo. Una donna dello Sri Lanka dopo aver litigato con il marito ha cercato di uccidere il figlio di un anno e ha tentato di togliersi la vita. La mamma ha messo nella minestrin...

Tragedia sfiorata a Palermo. Una donna dello Sri Lanka dopo aver litigato con il marito ha cercato di uccidere il figlio di un anno e ha tentato di togliersi la vita. La mamma ha messo nella minestrina del bambino una grossa quantità di semi di oleandro che che se presi in grosse dosi provocano la morte. La donna quando ha visto che il piccolo non dava segni di vita ha preso anche lei lo stesso medicinale. Il bimbo è stato portato all'ospedale dei Bambini e si trova ricoverato in rianimazione. Anche la madre è ricoverata in ospedale. Ha raccontato tutto alla polizia. I sanitari del 118 dove avere cercato nella banca dati hanno trovato l'antidoto per salvare il bimbo. E' stato preso all'ospedale di Cefalù nel Palermitano.

(Ansa)

