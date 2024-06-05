PALERMO. LITIGANO PER LA SEPARAZIONE: MOGLIE SPINGE IL MARITO GIÙ DAL PONTE, DIVERSE FRATTURE DOPO UN VOLO DI 5 METRI

Una donna di 58 anni nel Palermitano al culmine di una lite, ha spinto il marito di 48 anni, giù da un ponte senza paratie che si trova sulla litoranea nei pressi di Aspra, frazione di Bagheria nel Pa...

Una donna di 58 anni nel Palermitano al culmine di una lite, ha spinto il marito di 48 anni, giù da un ponte senza paratie che si trova sulla litoranea nei pressi di Aspra, frazione di Bagheria nel Palermitano.

E' stata denunciata per lesioni personali aggravate.

Il 48enne, originario di Ficarazzi è precipitato da cinque metri provocandosi diverse fratture.

I due si trovavano in auto e poi sono scesi. Secondo quanto ricostruito gli investigatori i due coniugi si stanno separando e stavano litigando.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Civico a Palermo in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.