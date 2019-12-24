PALERMO: MALTRATTATA, QUINDICENNE DENUNCIA PADRE

Una ragazzina di 15 anni ha denunciato il padre per maltrattamenti in famiglia e lesioni.La vittima, come ha raccontato all'avvocato Antonio Di Lorenzo che l'assiste, ha trovato la forza di ribellarsi...

La vittima, come ha raccontato all'avvocato Antonio Di Lorenzo che l'assiste, ha trovato la forza di ribellarsi al genitore dopo avere seguito la storia di una donna che aveva trovato la forza di opporsi ai soprusi familiari.

La notte del 20 dicembre la ragazzina si è presentata alla stazione dei carabinieri di Corleone e ha deciso di denunciare anche nell'interesse della madre che, da anni, subirebbe molestie e violenze psicologiche e fisiche da parte del marito. La Procura di Termini Imerese ha avviato un'inchiesta.

Da alcuni giorni la giovane è ospite dei familiari del suo fidanzato dove ha trovato riparo, dopo che il padre le aveva chiuso la porta di casa.