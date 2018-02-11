PALERMO: Mette una telecamera nel bagno delle donne, denunciato un uomo

PALERMO: Mette una telecamera nel bagno delle donne

Aveva piazzato una microcamera sotto al lavandino per riprendere le donne che usufruivano della toilette del negozio H&M, in via Ruggero Settimo a Palermo.

A scoprirlo sono stati i vigilantes dell'esercizio commerciale che hanno avvertito la polizia, dopo avere notato che l'uomo si recava regolarmente, da alcuni giorni alle 16 e alle 19 nel bagno, uscendo poi dal negozio senza fare acquisti.

Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo, che è stato denunciato, la polizia ha trovato in un computer alcuni file che dovranno essere analizzati.

L'uomo, sposato e padre di due figli, agli agenti avrebbe detto che gli piace spiare le donne.