PALERMO: Mette una telecamera nel bagno delle donne, denunciato un uomo
PALERMO: Mette una telecamera nel bagno delle donne
A cura di Redazione
11 febbraio 2018 13:10
Aveva piazzato una microcamera sotto al lavandino per riprendere le donne che usufruivano della toilette del negozio H&M, in via Ruggero Settimo a Palermo.
A scoprirlo sono stati i vigilantes dell'esercizio commerciale che hanno avvertito la polizia, dopo avere notato che l'uomo si recava regolarmente, da alcuni giorni alle 16 e alle 19 nel bagno, uscendo poi dal negozio senza fare acquisti.
Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo, che è stato denunciato, la polizia ha trovato in un computer alcuni file che dovranno essere analizzati.
L'uomo, sposato e padre di due figli, agli agenti avrebbe detto che gli piace spiare le donne.