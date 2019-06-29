PALERMO: MUORE FOLGORATO MENTRE FA LE PULIZIE IN UNA POLLERIA, ARRESTATO IL TITOLARE

Vincenzo Ferrigno, 27 anni, palermitano è morto folgorato la notte scorsa mentre stava lavorando all'interno dell'Antica Polleria di piazza Ingastone a Palermo.Il dipendente stava facendo le pulizie q...

Vincenzo Ferrigno, 27 anni, palermitano è morto folgorato la notte scorsa mentre stava lavorando all'interno dell'Antica Polleria di piazza Ingastone a Palermo.

Il dipendente stava facendo le pulizie quando è stato investito da una scarica elettrica.

I sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma senza successo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno sentito il titolare e quanti si trovavano nel locale.

Nel pomeriggio, la svolta delle indagini, la polizia di Stato ha arrestato B.G., 44 anni, il titolare della polleria.

Da un controllo nell'esercizio commerciale gli agenti hanno riscontrato la presenza di diverse cassette di derivazione elettrica prive di coperchi ed una di esse era bruciata.

Tecnici dell'Enel, intervenuto su richiesta dei poliziotti, hanno verificato la manomissione del contatore, a cui era stato effettuato un rudimentale allaccio abusivo alla rete elettrica.

Dagli accertamenti, secondo l'accusa, sarebbe emerso che l'intera attività commerciale era senza le previste licenze e delle basilari misure di sicurezza prescritte dalla legge.

Il commerciante è stato accusato di omicidio colposo e furto aggravato di energia elettrica e la sua attività sequestrata.