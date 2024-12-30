PALERMO. NASCONDE IL CORPO DEL PADRE IN CASA PER INTASCARE LA PENSIONE: LA SCOPERTA DEI PARENTI A NATALE

Avrebbe tenuto il padre morto mummificato in casa per prendere la pensione.A scoprire il corpo dell'anziano novantaduenne avvolto in un piumone sono stati i parenti nel corso delle vacanze di Natale.S...

A scoprire il corpo dell'anziano novantaduenne avvolto in un piumone sono stati i parenti nel corso delle vacanze di Natale.

Sulla storia familiare di Giuseppe Zagone di 92 anni, originario del capoluogo e residente Ventimiglia di Sicilia, è stata aperta un'inchiesta coordinata dai magistrati della procura di Termini Imerese, che hanno disposto l'autopsia sui resti, come il Giornale di Sicilia.

Il figlio che avrebbe ordito la macabra trama invece non si trova: avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il corpo dell'anziano è stato trovato venerdì scorso, all'interno della sua abitazione di via Gottilla.

Ad accorgersi della salma sarebbero stati alcuni familiari che erano andati a trovare il vecchietto per le festività natalizie. Giuseppe Zagone, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe morto da almeno un anno, ma nessuno se ne era mai accorto, tanto che l'Inps aveva continuato a erogare l'assegno mensile della pensione che veniva accreditata presso l'ufficio postale del paese, per un totale di oltre 30 mila euro, che adesso dovranno essere recuperati.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione del paese per i rilievi.