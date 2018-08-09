PALERMO: NAVE CON 20 TONNELLATE HASHISH, ARRESTI

La Guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Palermo, ha sequestrato nel capoluogo siciliano oltre 20 tonnellate di hashish, 400 mila litri di gasolio e la nave che li trasportava, la "Remus", batte...

La Guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Palermo, ha sequestrato nel capoluogo siciliano oltre 20 tonnellate di hashish, 400 mila litri di gasolio e la nave che li trasportava, la "Remus", battente bandiera panamense. Arrestato gli 11 componenti dell'equipaggio, tutti del Montenegro. La nave è abbordata in acque internazionali e scortata a Palermo per l'ispezione. L'operazione - dice la Gdf - è il frutto di un'attività di intelligence. Dopo essere partita da Las Palmas in Gran Canaria, la nave aveva dichiarato di essere diretta verso Tuzla (Turchia), via Alessandria (Egitto). Seguita nel tragitto con aeromobili e pattugliatori della Gdf, durante la navigazione davanti alle coste nord africane la nave ha spento più volte il trasmettitore per nascondere la posizione.

Dopo lo svuotamento di due serbatoi di prua, contenenti 20 mila litri di gasolio, sono stati trovati oltre 650 sacchi di iuta con 20 tonnellate di hashish di 13 diverse qualità, per un valore tra i 150 e i 200 milioni di euro.