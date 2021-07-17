PALERMO, NEONATO E BAMBINO DI 11 ANNI RICOVERATI IN GRAVI CONDIZIONI PER IL COVID
Due bambini gravi in ospedale a Palermo a causa del Covid. C'è ansia al Di Cristina per le condizioni dei due piccoli.Si tratta di un neonato di appena due mesi e di un altro bimbo di undici anni. «Pu...
Due bambini gravi in ospedale a Palermo a causa del Covid. C'è ansia al Di Cristina per le condizioni dei due piccoli.
Si tratta di un neonato di appena due mesi e di un altro bimbo di undici anni. «Purtroppo ci stiamo occupando di due casi gravi. Anche i bambini si ammalano.
È quindi necessario, se i piccoli sono al di sotto dei dodici anni, che i familiari si vaccinino», dice la dottoressa Marilù Furnari, responsabile della direzione medica dell'Ospedale dei Bambini.
I due bambini hanno patologie pregresse, sono stati intubati per consentire la respirazione.
«Sottolineo che solo con la vaccinazione di massa possiamo impedire il dilagare della variante Delta e delle varianti in genere ed ottenere l'immunità di gregge.
E oltre agli anziani ai devono vaccinare i ragazzi per poter andare a scuola in sicurezza».