PALERMO: “NON MI AVETE FATTO IL REGALO DI FINE ANNO”, LA MAESTRA SGRIDA GLI ALUNNI

Quattordici dei sedici alunni di una terza elementare di Palermo non fanno il regalo di fine anno alla maestra, che si arrabbia con loro.Sarebbe accaduto mercoledì scorso all'istituto comprensivo Poli...

Quattordici dei sedici alunni di una terza elementare di Palermo non fanno il regalo di fine anno alla maestra, che si arrabbia con loro.

Sarebbe accaduto mercoledì scorso all'istituto comprensivo Politeama.

Gli alunni hanno raccontato tutto ai genitori, che chiedono l'intervento dell'Ufficio scolastico provinciale.

"Mi auguro che da grandi non sarete come i vostri genitori che vi stanno dando dei cattivi esempi", avrebbe detto l'insegnante dopo avere ricevuto il regalo solo da due alunni.

E avrebbe rifiutato il dono di un terzo bambino, che aveva confezionato un segnalibro di carta con le sue mani quando aveva saputo che i suoi si erano rifiutati di partecipare alla colletta per il regalo.

La maestra avrebbe biasimato il comportamento di un altro alunno: "Eri nel gruppo per il regalo e ti sei ritirato".

E ancora: "Sono contenta di diventare dirigente scolastico così da non vedere più voi e i vostri genitori".